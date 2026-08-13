Lazio, Cataldi e Isaksen verso il rientro: fra quanto possono tornare

13.08.2026 10:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Cataldi e Isaksen verso il rientro: fra quanto possono tornare
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RASSEGNA STAMPA -  Sono entrati nel rettilineo finale del recupero Cataldi e Isaksen. Dopo aver saltato tutta la preparazione, da lunedì hanno iniziato a riaggregarsi parzialmente al gruppo, entrando nella fase di ricondizionamento atletico. Devono recuperare gli allenamenti persi, ma senza forzare: la cautela resterà massima per evitare ricadute al termine dei rispettivi percorsi riabilitativi.

Entrambi sono stati fermati dalla pubalgia e hanno dovuto ricorrere all'intervento chirurgico: Cataldi si è operato in Spagna a fine maggio, Isaksen a inizio luglio dopo il fallimento della terapia conservativa. Ora lavorano con una tabella personalizzata, con carichi e intensità aumentati gradualmente in base alle risposte quotidiane.

La previsione è di almeno due settimane, forse tre, prima di rivederli a pieno regime. L'obiettivo è non accelerare i tempi, anche perché la stagione ufficiale è ormai alle porte: domenica la Lazio debutterà in Coppa Italia contro il Mantova, mentre il campionato inizierà il 24 agosto a Bologna. Il 30 agosto, all'Olimpico, arriverà il Genoa: come riporta il Corriere dello Sport, quella potrebbe essere una prima finestra per rivedere Cataldi e Isaksen tra i convocati, ma molto dipenderà dai progressi delle prossime settimane.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.