Lazio, Cataldi e Isaksen verso il rientro: fra quanto possono tornare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sono entrati nel rettilineo finale del recupero Cataldi e Isaksen. Dopo aver saltato tutta la preparazione, da lunedì hanno iniziato a riaggregarsi parzialmente al gruppo, entrando nella fase di ricondizionamento atletico. Devono recuperare gli allenamenti persi, ma senza forzare: la cautela resterà massima per evitare ricadute al termine dei rispettivi percorsi riabilitativi.

Entrambi sono stati fermati dalla pubalgia e hanno dovuto ricorrere all'intervento chirurgico: Cataldi si è operato in Spagna a fine maggio, Isaksen a inizio luglio dopo il fallimento della terapia conservativa. Ora lavorano con una tabella personalizzata, con carichi e intensità aumentati gradualmente in base alle risposte quotidiane.

La previsione è di almeno due settimane, forse tre, prima di rivederli a pieno regime. L'obiettivo è non accelerare i tempi, anche perché la stagione ufficiale è ormai alle porte: domenica la Lazio debutterà in Coppa Italia contro il Mantova, mentre il campionato inizierà il 24 agosto a Bologna. Il 30 agosto, all'Olimpico, arriverà il Genoa: come riporta il Corriere dello Sport, quella potrebbe essere una prima finestra per rivedere Cataldi e Isaksen tra i convocati, ma molto dipenderà dai progressi delle prossime settimane.