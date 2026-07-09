Lazio, Isaksen arriva a Formello: ecco come sta dopo l'operazione - VD

Fonte: Dai nostri inviati Andrea Castellano e Michele Perrotta - Lalaziosiamonoi.it

Inizia il raduno della Lazio a Formello. Da questa mattina alle 8 il centro sportivo biancoceleste sta accogliendo i vari componenti della squadra, che si sottoporranno alle visite mediche di rito, per poi dar il via alla preparazione della stagione. Tra coloro che sono già arrivati, anche Gustav Isaksen, che circa una settimana fa si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico a causa di un'ernia bilaterale.

"Il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo secondo il protocollo predisposto dallo staff sanitario biancoceleste, con l’obiettivo di consentirne il rientro all’attività agonistica nei tempi previsti", recitava il comunicato del club.

Oggi dal danese sono arrivate le prime rassicurazioni sulle sue condizioni. "Come stai?", la domanda fatta dai cronisti presenti. "Bene, bene", la risposta dell'attaccante, che spera di rientrare in campo il prima possibile per mettersi subito a disposizione di Gattuso.

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