RIVIVI DIRETTA - Atalanta - Lazio 2-3, Motta decisivo ai rigori: i biancocelesti sono in finale!
Coppa Italia Frecciarossa | Semifinale, ritorno (and. 2-2)
Mercoledì 22 aprile 2026, ore 21:00
New Balance Arena, Bergamo
ATALANTA - LAZIO 1-1: 84' Romagnoli (L), 86' Pasalic (A),
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (93' Ahanor), Djimsiti, Kolasinac (71' Kossounou); Zappacosta, De Roon (71' Pasalic), Ederson, Bernasconi (55' Bellanova); De Ketelaere, Zalewski (71' Raspadori); Krstovic (89' Scamacca).A disp.: Pardel, Sportiello, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric. All.: Palladino.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (67' Lazzari), Gila (77' Provstgaard), Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (77' Dele-Bashiru), Patric (84' Cataldi), Taylor; Cancellieri (67' Isaksen), Noslin, Zaccagni (102' Pedro). A disp.: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Dia, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.
Arbitro: Colombo (sez. Como); Assistenti: Imperiale - Costanzo; IV Uomo: Zufferli; VAR: Abisso; AVAR: Maresca
Ammoniti: 31' Kolasinac (A), 37' Cancellieri (L), 117' Scamacca (A), 120' Lazzari (L)
RIGORI
5° De Ketelaere: para Motta.
4° Taylor: GOL!
4° Pasalic: para Motta.
3° Isaksen: GOL!
3° Zappacosta: para Motta.
2° Cataldi: palo.
2° Scamacca: para Motta.
1° Tavares: para Carnesecchi.
1° Raspadori: Gol.
SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE
120' Termina il secondo tempo: si va ai rigori.
120' Ammonito Lazzari.
117' Tavares alla battuta, cross in area. La sfiora Romagnoli che va a un passo dal vantaggio.
117' Ammonito Scamacca per un fallo ai danni di Pedro, la Lazio guadagna un calcio di punizione da posizione interessante.
116' Fallo di Scamacca, di nuovo, su Romagnoli.
114' Lancio in profondità di Tavares, a cercare Noslin. Ma trova la testa di Djimsiti.
108' Bellanova, cross in area di rigore. Allontana Romagnoli.
106' Inizia il secondo tempo dei supplementari.
PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE
106' Duplice fischio: termina il primo tempo supplementare.
106' Cataldi per Dele-Bashiru che mette la palla dentro per Noslin, ma non centra la porta.
105' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
105' Scamacca commette fallo ai danni di Romagnoli, c'è punizione per la Lazio.
104' Conclusione di Pasalic, c'è deviazione ma di un suo compagno. Riparte la Lazio con una rimessa dal fondo.
102' Cambio per la Lazio: esce Zaccagni, dentro Pedro.
96' Interviene il VAR. Altro gol annullato all'Atalanta, per fuorigioco di Zappacosta.
95' Gol dell'Atalanta! Palla di De Ketelaere, sponda di Zappacosta per Raspadori che di testa la spinge in porta.
93' Sostituzione Atalanta: fuori Scalvini; dentro Ahanor.
93' Raspadori commette fallo su Romagnoli, calcio di punizione per la Lazio.
91' Fischia l'arbitro: inzia il primo tempo supplementare.
SECONDO TEMPO
90'+6' Termina il secondo tempo. Si va ai supplementari.
90'+6' Fallo di Zaccagni su Bellanova, calcio di punizione per la Dea da posizione interessante. Raspadori alla battuta, respinge la Lazio.
90'+5' Occasione per l'Atalanta! Conclusione velenosa di Scamacca, ma Motta ci mette i guantoni.
90'+2' Isaksen dalla bandierina, potente sul secondo palo ma non trova nessuno dei compagni. La palla attraversa tutta l'area e finisce sul fondo.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 6' di recupero
89' Sostituzione Atalanta: fuori Krstovic; dentro Scamacca.
88' Isaksen dalla bandierina, sul secondo palo. Carnesecchi anticipa l'arrivo di Romagnoli.
86' Gol dell'Atalanta! Pasalic, servito da Krstovic, con un tiro raso terra spiazza Motta.
84' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Romagnoli, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Zaccagni, mette la gamba davanti a Djimsiti e spiazza Carnesecchi.
84' Sostituzione Lazio: fuori Patric; dentro Cataldi.
83' Occasione per la Lazio! Conclusione di Noslin, ma non centra la porta.
82' De Ketelaere non crossa, va direttamente alla conclusione. Tiro raso terra che finisce dritto tra le braccia di Motta.
77' Sostituzione Lazio: escono Basic e Gila; dentro Dele-Bashiru e Provstgaard.
76' Problemi per Gila. Dopo il colpo subito in precedenza è ancora dolorante, si accascia a terra.
74' Occasione per la Lazio con Noslin, il biancoceleste protesta per un tocco di braccio di Scalvini in area di rigore.
73' Ammonito anche Sarri per aver lasciato la sua area tecnica ed essersi avvicinato a quella dell'Atalanta.
71' Sostituzione Atalanta: fuori Zalewski, Kolasinac e De Roon; dentro Raspadori, Kossounou e Pasalic.
67' Sostituzione Lazio: fuori Marusic e Cancellieri, dentro Lazzari e Isaksen.
66' Colombo richiamato a vedere l'azione al Var e a seguito di revisione annulla la rete per un fallo di Krstovic in area.
61' Gol dell'Atalanta! Momento di confusione in area di rigore biancoceleste, Ederson ne approfitta e beffa Motta.
56' Ammonito Palladino per proteste. Si scaldano gli animi tra le panchine.
55' Sostituzione Atalanta: fuori Bernasconi, dentro Bellanova.
53' Spazio per Zaccagni, va dentro l'area Tavares. C'è l'anticipo di Zappacosta.
51' De Ketelaere per Krstovic che va al tiro, Motta respinge.
51' De Roon cross sul secondo palo, allontana di testa Marusic.
50' Contropiede dell'Atalanta guidato da Ederson, c'è la chiusura di Cancellieri che permette alla squadra di recuperare.
49' Zappacosta pressato da Tavares, regala un corner alla Lazio.
47' Intervento ruvido di Krstovic su Gila, interviene Colombo. Nessun cartellino, punizione per la Lazio.
46' Bernasconi subito in chisura su Cancellieri.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa. Nessun cambio
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 2' di recupero.
43' Contatto Zalewski - Marusic, interviene l'arbitro che concede punizione all'Atalanta.
42' Cancellieri lotta con Bernasconi, ma alla fine la palla esce sulla rimessa laterale.
37' Ammonito Cancellieri per un fallo ai danni di Ederson.
33' Corner per la Lazio. Basic dalla bandierina, cross in mezzo. Pallone pizzicato da Gila che prova a servire Patric, ma la Dea chiude ogni spazio.
31' Cancellieri accelera verso la porta, c'è l'intervento di Kolasinac che lo ferma e viene ammonito.
27' Commette un errore l'Atalanta e ne approfitta la Lazio con Cancellieri che mette una buona palla per Noslin, ma non s'intendono. L Dea si salva.
24' Kolasinac per Krstovic che la pizzica di testa, ma non centra la porta.
21' Occasione per l'Atalanta! Provvidenziale l'intervento di Gila sul tiro di Zalewski, la Dea conquista un altro angolo.
18' Tavares commette un'ingenuità e regala palla a De Ketelaere che innesca Zappacosta, ma c'è la chiusura della Lazio.
17' Cross di De Ketelaere in area di rigore, Gila - di testa - allontana il pericolo.
15' Scalvini svirgola tra Zalewski e Bernasconi, c'è l'intervento di Marusic che mette fuori.
11' Zaccagni subisce fallo. La Lazio guadagna un calcio di punizione da posizione interessante, Basic alla battuta ma la difesa nerazzurra riesce a liberare.
9' Ritmo alto della Dea. Ederson dalla distanza calcia dritto in porta, Motta ci mette i pugni. Sulla respinta ci riprovano i nerazzurri, ma il portiere biancoceleste non si lascia sorprendere.
8' Scalvini, apertura per Bernasconi che viene chiuso da Gila. Un altro intervento importante dello spagnolo.
6' De Ketelaere per Krstovic, provvidenziale l'intervento di Gila che la mette in angolo.
5' Zaccagni per Tavares, ma i due non s'intendono. Può ripartire l'Atalanta.
4' Intervento ruvido di Kolasinac su Zaccagni, riparte la Lazio da un calcio di punizione.
3' Zappacosta in verticale per De Ketelaere, c'è la chiusura di Tavares.
1' È la Lazio, con Noslin, a manovrare il primo pallone della gara.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta - Lazio, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti e la Dea ripartono 2-2 ottenuto all'Olimpico nella sfida d'andata. Appuntamento col calcio d'inizio alle 21.
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