Lazio, parla Vocalelli: "Adesso Lotito non può fare più niente..."
06.06.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha parlato della contestazione dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito. Il tifo organizzato biancoceleste ha deciso di non sottoscrivere l'abbonamento per la prossima stagione. Di seguito le sue parole.
“Adesso Lotito non può fare più niente. Fino a ieri, all’altro ieri, poteva tentare un all-in, ma ormai è troppo tardi. La questione non è solo di risultati sportivi, si è capito anche questo troppo tardi. Bastava andare tra la gente per capire quanto fosse diffusa e stratificata la protesta".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.