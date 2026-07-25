Calciomercato Lazio | Sporting Lisbona su Provstgaard: la risposta

RASSEGNA STAMPA - In mezzo alla difesa è già emergenza. Patric resta indisponibile, Gigot si è fermato dopo tre allenamenti per i problemi fisici che si trascina da oltre un anno, mentre Filipe Bordon è stato operato al metatarso e dovrà restare ai box per più di un mese. Al suo posto è stato aggregato il fratello minore Ricardo, classe 2006. Romagnoli, invece, è tornato ad allenarsi a Formello, ma continua a sperare che possa riaprirsi la trattativa con l'Al-Sadd.

In questo scenario Gattuso si aggrappa a Oliver Provstgaard. Il centrale danese ha convinto il tecnico in queste prime settimane di lavoro e rappresenta una delle poche certezze del reparto. Non a caso, riporta La Repubblica, è finito anche nel mirino dello Sporting Lisbona, ma la Lazio non ha alcuna intenzione di privarsene: almeno lui, in una difesa già in piena emergenza, è considerato incedibile.