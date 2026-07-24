WOMEN | Lazio, buona la prima col Pineto: tripletta per Goldoni
24.07.2026 21:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Primo test dell’estate in archivio per la Lazio Women, che in ritiro a Celano ha superato per 9-0 il Pineto. Buona la prima per la squadra di Grassadonia, in una gara aperta dalla doppietta di capitan Castiello.
Da segnalare anche una tripletta di Goldoni, così come la doppietta di Mancini e i primi gol di Sciabica e Longobardi, due delle nuove arrivate in casa Lazio Women.
Le biancocelesti proseguiranno ora il ritiro a Celano, con un nuovo test ben più probante in programma nel pomeriggio del 29 luglio contro il Napoli Women.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.