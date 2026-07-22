Calciomercato Lazio | Markmann è il nuovo nome per la difesa: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Un altro difensore in lista. Si allunga l'elenco dei nomi seguiti dalla Lazio nel reparto arretrato. L'ultimo è quello di Noah Markmann, centrale danese classe 2007 del Nordjaelland. Come riportato da Alfredo Pedullà, la società biancoceleste lo starebbe seguendo con attenzione: va ad aggiungere a Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, attualmente impegnato nei preliminari di Champions League (contro il Thun). È una pista da tenere d'occhio.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03