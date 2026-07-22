Lazio, ospite speciale a Formello: a seguire l'allenamento c'è Bonucci
22.07.2026 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
FORMELLO - Ospite speciale nel centro sportivo di Formello. A seguire l'allenamento pomeridiano della Lazio c'è Leonardo Bonucci, ex collaboratore di Gattuso con la Nazionale italiana e in passato compagno di Doekhi all'Union Berlino. L'ex centrale si trova in panchina a vedere il lavoro pomeridiano della squadra biancoceleste, confrontandosi con lo staff del tecnico.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.