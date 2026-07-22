Calciomercato | Sarri ha chiesto un suo pupillo: lo voleva anche alla Lazio

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Maurizio Sarri ha dato le proprie indicazioni all'Atalanta per il mercato. Il Comandante ha presentato un elenco di nomi e caratteristiche da dover aggiungere a una rosa che lui già ritiene competitiva. Tra questi ci sarebbero anche alcuni profili che in passato aveva chiesto anche alla Lazio, ma senza trovare la stessa apertura. Uno su tutti è quello di Samuele Ricci che Sarri stimava già ai tempi dell'Empoli, prima che passasse al Torino, e che ancora oggi vorrebbe vedere nella propria squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, sia l'Atalanta e sia il Bologna (oltre al Marsiglia come pista estera) sarebbero pronte a farsi avanti per il classe 2001.