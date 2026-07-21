Avellino, Moruzzi: "Nesta ha grande esperienza, mi chiede di avere coraggio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Avellino, prossima rivale della Lazio in un'amichevole estiva, ha accolto Brando Moruzzi. Il terzino è stato presentato alla stampa in conferenza e rispondendo alle curiosità dei giornalisti, si è soffermato anche su Nesta: "Sala? Cercherò di imparare molto da lui, ha grande esperienza come anche Izzo e lo stesso mister Nesta che hanno fatto una carriera incredibile. Devo imparare molto sulla fase difensiva e con loro crescerò molto".

"Zeman è un maestro, ero giovane quando ho lavorato con lui, ma aveva una mentalità particolare, molto offensiva. Con Baldini invece ho lavorato più sulla concentrazione, sul trovare l’equilibrio e con lui ho fatto molto bene a Pescara in una stagione fantastica dove abbiamo vinto i play off. Nesta? Mi chiede di avere coraggio, di fare quello che chiede e mi dice di spingere molto sulla fascia”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE