Lazio, Cucchi indignato: "Leggere insulti ai giocatori è incomprensibile per me"

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© foto di Federico De Luca

Riccardo Cucchi è indignato per aver letto, sui social, insulti rivolti ai giocatori della Lazio da parte di "tifosi". Il giornalisa ha voluto palesare il proprio dissenso attraverso un post sui social, ecco cosa ha scritto: "Leggere insulti ai giocatori della Lazio, persino a Patric, da parte di tifosi della Lazio è incomprensibile per me. #lotitovattene non può tradursi in mancanza di rispetto a chi indossa la maglia della Lazio. O a chi allena la squadra".

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