Lazio, il figlio del vice Riccio lascia l'Italia: ecco la sua nuova squadra

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura per Lorenzio Riccio, figlio del vice allenatore della Lazio Luigi. Il centrocampista classe 2006, infatti, ha lasciato a titolo definitivo l'Atalanta per passare al Dordrecht, in Olanda. L'anno scorso ha giocato 13 partite in Serie C con la squadra nerazzurra Under 23, segnando anche un gol. Di seguito l'annuncio del club.

"L'FC Dordrecht si è rinforzato con il giovane nazionale italiano Lorenzo Riccio. Il centrocampista diciannovenne arriva dall'Atalanta Bergamo e ha firmato un contratto valido fino a metà del 2029 al Krommedijk. Riccio (nato il 25 luglio 2006 a Lido di Camaiore) ha iniziato la sua carriera calcistica al Cedratese, per poi essere inserito nel settore giovanile dell'Atalanta Bergamo nell'estate del 2016. Qui ha percorso tutte le categorie giovanili e si è allenato regolarmente con la prima squadra. Riccio proviene inoltre da una vera e propria famiglia di calcio. Suo padre, Luigi Riccio, è vice-allenatore della Lazio. Nella scorsa stagione Riccio ha giocato per l'Atalanta Bergamo Under 23 in Serie C, il terzo livello del calcio italiano. La sua crescita non è passata inosservata nemmeno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Negli ultimi anni, il centrocampista ha infatti vestito la maglia di diverse nazionali giovanili italiane".