"Libera la Lazio": la protesta contro Lotito arriva fino in Thailandia - FOTO
21.07.2026 14:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
"Libera la Lazio" non può essere più considerato uno slogan, bensì quasi un modo di vivere del tifoso laziale nella situazione attuale.
Sono tanti e lo saranno ancora i laziali che portano questo pensiero in giro per il mondo, un po' per appartenenza e un po' anche per magari suscitare curiosità e poter far conoscere l'attuale situazione della società biancoceleste a più persone possibili.
L'ultima testmonianza arriva direttamente dalla Thailandia: uno striscione portato a chilometri e chilometri di distanza da casa per continuare pacificamente la protesta. Di seguito la foto:
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.