"Libera la Lazio": la protesta contro Lotito arriva fino in Thailandia - FOTO

"Libera la Lazio" non può essere più considerato uno slogan, bensì quasi un modo di vivere del tifoso laziale nella situazione attuale.

Sono tanti e lo saranno ancora i laziali che portano questo pensiero in giro per il mondo, un po' per appartenenza e un po' anche per magari suscitare curiosità e poter far conoscere l'attuale situazione della società biancoceleste a più persone possibili.

L'ultima testmonianza arriva direttamente dalla Thailandia: uno striscione portato a chilometri e chilometri di distanza da casa per continuare pacificamente la protesta. Di seguito la foto: