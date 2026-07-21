Grave lutto per Maurizio Sarri: è morto il papà Amerigo
21.07.2026 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Grave lutto per Maurizio Sarri. In queste ore è mancato il padre dell'ex allenatore della Lazio. Una notizia che colpisce non solo l'ambiente dell'Atalanta, ma anche quello biancoceleste in quanto negli scorsi mesi il tecnico toscano era stato assente in alcune occasioni di gruppo proprio per stare vicino al padre.
La redazione si unisce al dolore di Maurizio Sarri e dei suoi cari, esprimendo le più sentite condoglianze.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.