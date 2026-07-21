Calciomercato Lazio | Dominguez in stallo, Lotito in attesa. E Comuzzo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La partita di stasera potrebbe segnare una svolta anche per il mercato della Lazio. Sergi Dominguez, principale obiettivo per rinforzare il centro della difesa, dovrebbe infatti partire dal primo minuto nell'andata del secondo turno preliminare di Champions League tra Thun e Dinamo Zagabria. Un appuntamento che,come riporta il Corriere dello Sport, rende sempre più improbabile la partenza del centrale spagnolo prima del ritorno del 28 luglio, quando i croati si giocheranno il passaggio del turno.



La Lazio continua ad aspettare, ma la trattativa è in una fase di stallo. Il club biancoceleste ha proposto un prestito oneroso da 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 8, subordinato però alla qualificazione alle coppe europee al termine della stagione. Il presidente Boban chiede una cifra vicina ai 15 milioni e pretende maggiori certezze sul riscatto, motivo per cui la prima proposta è stata rispedita al mittente. Sul cartellino dello spagnolo pesa anche il 20% sulla futura rivendita riservato al Barcellona, che conserva inoltre il diritto di pareggiare eventuali offerte.



Nell'attesa, la Lazio tiene aperte più piste, tra cui la più concreta porta a Pietro Comuzzo della Fiorentina, ma percorribile soltanto in prestito. Anche lui è un classe 2005 e, avendo meno di 21 anni, il suo eventuale tesseramento non inciderebbe sull’indicatore del costo del lavoro allargato.