Lazio - Lazio Primavera, le formazioni ufficiali: le prime scelte di Gattuso
20.07.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Training Center, Formello
Lunedì 20 luglio 2026, ore 18
LAZIO - LAZIO PRIMAVERA
LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini; Galassi, Przyborek; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov. All.: Gattuso.
LAZIO PRIMAVERA (4-3-3): Motta; Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli; Santagostini, Gatto, Battisti; Eone, Sulejmani, Canali. All.: Punzi.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.