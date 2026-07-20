Lazio - Lazio Primavera, le formazioni ufficiali: le prime scelte di Gattuso

20.07.2026 17:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio - Lazio Primavera, le formazioni ufficiali: le prime scelte di Gattuso

Training Center, Formello

Lunedì 20 luglio 2026, ore 18

LAZIO - LAZIO PRIMAVERA 

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini; Galassi, Przyborek; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov. All.: Gattuso.

LAZIO PRIMAVERA (4-3-3): Motta; Avram, Ciucci, Pernaselci, Trifelli; Santagostini, Gatto, Battisti; Eone, Sulejmani, Canali. All.: Punzi.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.