Nuove tasse | Auto elettriche nel mirino senza le accise della benzina

La mobilità elettrica torna al centro del dibattito con una novità destinata a far discutere automobilisti e operatori del settore. Ci si prepara infatti un cambiamento importante sul fronte dei costi e della fiscalità legata ai veicoli a zero emissioni. La misura potrebbe incidere sulle scelte future dei consumatori e sugli equilibri del mercato. Tra sostenibilità, infrastrutture e nuove regole, il confronto resta ancora aperto. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> nuova tassa auto elettriche <<<