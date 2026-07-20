Pedraza si prende subito la Lazio: cosa ha svelato Gattuso

Si è inserito subito bene nello spogliatoio Alfonso Pedraza. Parola di Gennaro Gattuso, che nell’intervista dopo la gara con la Primavera ha parlato anche del nuovo acquisto della Lazio. Queste le sue parole: “Pedraza sembra sia qui da tanti anni. Già scherza, sta bene coi compagni. Ha un piccolo fastidio muscolare ma nulla di grave. Viene da un campionato e da una squadra importante, sappiamo cosa ci può dare e siamo contenti”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele