Calciomercato Lazio | Zaniolo, tutto risolto con l'Udinese: i dettagli
20.07.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Allarme rientrato. Pace fatta tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese: come riportato da Tuttomercatoweb.com, il numero dieci avrebbe risolto tutti i problemi legati al suo contratto con il club bianconero. Ora, dopo aver saltato i primi giorni di ritiro, si metterà a disposizione del tecnico Kosta Runjaic per iniziare a tutti gli effetti la preparazione in vista dell'anno prossimo anno. Nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato a diverse squadre italiane, tra cui anche la Lazio. Ma Zaniolo rimarrà a Udine.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.