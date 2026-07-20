Calciomercato Lazio | Zaniolo, tutto risolto con l'Udinese: i dettagli

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Allarme rientrato. Pace fatta tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese: come riportato da Tuttomercatoweb.com, il numero dieci avrebbe risolto tutti i problemi legati al suo contratto con il club bianconero. Ora, dopo aver saltato i primi giorni di ritiro, si metterà a disposizione del tecnico Kosta Runjaic per iniziare a tutti gli effetti la preparazione in vista dell'anno prossimo anno. Nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato a diverse squadre italiane, tra cui anche la Lazio. Ma Zaniolo rimarrà a Udine.