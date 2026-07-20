Lazio - Reggina, amichevole in programma? Lotito fa chiarezza

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amichevole in vista tra Lazio e Reggina? Per il momento Claudio Lotito non si sbilancia. Le voci su una possibile sfida tra le due compagini si sono suseguite nelle ultime settimane e durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo presidente del club amaranto Lotito ha fatto chiarezza sulla situazione. Di seguito le sue parole.

“Non è stata ancora approcciata ma non è detto che non accada. Abbiamo strutture al momento non pronte, ma sicuramente con la Lazio si faranno sinergie e non c’è dubbio. Probabilmente anche in termini sportivi, ma sono due mondi separati. La Lazio è la Lazio e ha le sue risorse, la Reggina è la Reggina e ha le sue risorse. Lo dico non tanto per voi quanto per altri”.