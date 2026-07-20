"Inizia una nuova era della Reggina": Lotito insieme a Cannizzaro - FOTO

Lotito è arrivato a Reggio Calabria. Il presidente della Lazio, nuovo proprietario della Reggina, è sbarcato in Calabria e attualmente si trova al centro sportivo Sant'Agata del club amaranto insieme al sindaco Francesco Cannizzaro. "Inizia una nuova era. Il Patron della Reggina 1914 Claudio Lotito è arrivato al centro sportivo Sant'Agata, con il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro", si legge nell'ultimo post del club. Di seguito l'immagine.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03