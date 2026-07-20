Reggina, Lotito: "Non sarò io il presidente!". Poi svela chi potrebbe essere...

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In occasione della presentazione come nuovo proprietario della Reggina, Claudio Lotito ha confermato che non sarà il presidente del club e annunciato la nascita di una scoietà apposita per la gestione della società-

"Per quanto riguarda il ruolo non sarò presidente, che è un ruolo che non ho previsto per non creare confusioni. C’è un amministratore unico con pieni poteri, ho costituito una società apposita per la Reggina, pensando di chiamarla Regium e costruita per valorizzare la storia di questa città e di questa squadra. C’è una storia importante ed evocativa, questa società è proprietaria della Reggina che ha un amministratore unico che gestisce tutto. Le risorse saranno le mie e lui dovrà allora rendere conto a me. Io non sono amministratore di tutte le società: dal punto di vista operativo sono presidente e gestisco solo la Lazio, le altre società hanno amministratori unici. Lotito è il patron, anzi: la proprietà vera è di mio figlio, al 100%, è socio unico"

"Avevo pensato inzialmente - e non è detto che ciò non accada - di dedicare mio figlio a questo impegno. Ho un solo figlio, per farvi capire che importanza ho dato a questa iniziativa. Mio figlio al momento segue il settore giovanile e la squadra femminile della Lazio. Al momento è fuori, ma quando dovessimo decidere diversamente passerà ad assumere la responsabilità di questa cosa. Lo dico per farvi capire che è un coinvolgimento familiare, perché considero la Reggina una famiglia”.