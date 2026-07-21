Calciomercato Lazio | Kennedy e non solo: in corsa anche Piccoli e Pinamonti

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alla ricerca di un attaccante. Oltre ai tentativi fatti per John Kennedy negli ultimi giorni, il club biancoceleste resta in lizza per quanto riguarda le piste italiane che portano a Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'interesse per i due attaccanti, entrambi graditi a Gattuso, è tornato d'attualità dopo gli accostamenti delle ultime settimane.

Il centravanti della Fiorentina appare come il profilo più appetibile e più facile da ingaggiare, a causa delle richieste del club che sarebbe disposto a cederlo con un prestito senza obbligo di riscatto. Resta più complicata l'operazione Pinamonti, per cui il Sassuolo parte da una valutazione di 15 milioni e apre al prestito solo con la condizione di un obbligo di riscatto.

Tuttavia, la questione centrale per la Lazio resta quella di vendere prima di poter acquistare: in attesa di richieste o offerte concrete, gli indiziati principali per la partenza in attacco sono sicuramente Dia e Noslin.