Calciomercato Lazio | Kennedy proposto allo Shakthar: i dettagli
20.07.2026 11:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La pista più viva per il reparto offensivo della Lazio è quella che porta a John Kennedy, centravanti classe 2002 del Fluminense. Più di quelle italiane come Roberto Piccoli e Andrea Piamonti.
La Lazio non è il solo club che può essere intrigato dal brasiliano, con il contratto in scadenza a dicembre 2027. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Kennedy sarebbe stato riproposto all'Udinese in Serie A, ma anche allo Shakthar Donetsk.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.