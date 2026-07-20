Calciomercato Lazio | Manca l'innesto a centrocampo: le ultime

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a cercare i tasselli mancanti per completare la rosa di Gennaro Gattuso, ma il mercato resta condizionato dai vincoli del saldo zero. Dopo gli arrivi di Pedraza e Doekhi, i biancocelesti puntano ancora a un difensore che raccolga l'eredità di Gila, a un centravanti e a un centrocampista offensivo capace di ricoprire più ruoli.

Per la difesa il primo obiettivo resta Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, anche se la trattativa è bloccata dalla distanza tra domanda e offerta. Sul fronte centrocampo, invece, sfumato Asp del Bayern Monaco, la Lazio continua a cercare un profilo duttile. Tra i nomi seguiti c'è Martin Stojkovic della Dinamo Zagabria, ma nelle ultime ore è tornato d'attualità anche Yunus Musah.

Il centrocampista del Milan, rientrato dal prestito all'Atalanta, come spiega il Corriere dello Sport è stato proposto ai biancocelesti e può giocare da mezzala, mediano o esterno. L'operazione sarebbe possibile solo con una formula favorevole alla Lazio: prestito oneroso con riscatto legato alla qualificazione europea, la stessa soluzione già proposta per Dominguez e utilizzata in passato per Maldini.

L'eventuale arrivo di un nuovo centrocampista darebbe a Gattuso maggiore libertà tattica. Il tecnico sta lavorando soprattutto sul 4-2-3-1, senza escludere il ritorno al 4-3-3, e un giocatore versatile potrebbe adattarsi a entrambi i sistemi.

Oggi il tecnico può contare su Taylor, Rovella, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek e Belahyane, mentre la società ha aggiunto anche il giovane Bruno Galassi, altra scommessa per il futuro dopo l'esperienza non fortunata di Muñoz, mai riuscito a imporsi dopo l'arrivo dal Barcellona.