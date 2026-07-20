Lazio, Dia tra rilancio e mercato: Gattuso gli dà una chance

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RASSEGNA STAMPA - Boulaye Dia riparte da un doppio esame. Da una parte dovrà riconquistare la fiducia di Gennaro Gattuso dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, dall'altra resta uno dei principali candidati a lasciare la Lazio per finanziare l'arrivo del centravanti richiesto dal tecnico.

L'ultimo anno è stato un netto passo indietro per l'attaccante senegalese. Con Sarri ha trovato poco spazio e ha chiuso la stagione con appena due gol, uno in campionato e uno in Coppa Italia, ben lontano dalle 12 reti messe a segno l'anno precedente con Baroni. Un rendimento che gli era valso un ruolo centrale nell'attacco biancoceleste e che aveva favorito l'intesa con Castellanos. Il calo di rendimento gli è costato anche la convocazione con il Senegal per il Mondiale.

In ritiro, però, Gattuso sta cercando di rilanciarlo. Come racconta il Corriere dello Sport, lo sta provando sia da centravanti sia da seconda punta, ruolo nel quale sembra poter rendere meglio. È una posizione che gli permette di muoversi tra le linee, dialogare con i compagni e sfruttare gli inserimenti, proprio come nella sua migliore stagione con la maglia della Lazio.

Sul fronte mercato resta viva l'ipotesi di una cessione. Il Reims, club che lo ha lanciato nel calcio che conta, segue con interesse la situazione, anche se al momento non sono arrivate offerte concrete. La Lazio punta a incassare una cifra importante, mentre Dia continua a giocarsi le sue possibilità agli ordini di Gattuso, con l'obiettivo di riprendersi un posto da protagonista.