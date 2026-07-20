Lotito è arrivato a Reggio Calabria: "Forza Reggina!" - VIDEO
20.07.2026 15:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Alle 19.00 andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Claudio Lotito come nuovo proprietario della Reggina. Il Senatore di Forza Italia e già presidente della Lazio nelle scorse ore è arrivato a Reggio Calabria, accolto dal Sindaco della città, Francesco Cannizzaro. Quest'ultimo, con un video sui socia, ha accolto Lotito in aeroporto dandogli il benvenuto: "Benvenuto, mi scuso per le temperature, ma di fatto siamo in bollino amaranto" ha detto Cannizzaro, al quale Lotito ha risposto: "D'altronde sono i colori della Reggina e quindi sempre forza Reggina". Appuntamento alle 19.00 al Granillo.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.