Lotito è arrivato a Reggio Calabria: "Forza Reggina!" - VIDEO

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Alle 19.00 andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Claudio Lotito come nuovo proprietario della Reggina. Il Senatore di Forza Italia e già presidente della Lazio nelle scorse ore è arrivato a Reggio Calabria, accolto dal Sindaco della città, Francesco Cannizzaro. Quest'ultimo, con un video sui socia, ha accolto Lotito in aeroporto dandogli il benvenuto: "Benvenuto, mi scuso per le temperature, ma di fatto siamo in bollino amaranto" ha detto Cannizzaro, al quale Lotito ha risposto: "D'altronde sono i colori della Reggina e quindi sempre forza Reggina". Appuntamento alle 19.00 al Granillo.