Alla scoperta della nuova Lazio di Gattuso: primo test tra curiosità e dubbi

RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso è pronto a esordire da nuovo allenatore della Lazio. Oggi, al centro sportivo di Formello, andrà in scena il primo test amichevole dei biancocelesti contro la formazione Primavera. Gl uomini di Punzi sono rientrati dal ritiro di Ovindoli per fare da sparring partner: la sfida è prevista per le ore 18 e sarà trasmessa in diretta tv.

C'è curiosità, a partire dal modulo che Gattuso sceglierà di adottare, ma anche per gli uomini che scenderanno in campo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tutti gli indizi raccolti fino ad adesso portano al 4-2-3-1, ma il ritiro è iniziato da una settimana e da questo primo impegno si potrà capire poco, al massimo si potrà raccogliere qualche indizio sulla Lazio 2025/2026.

Il match contro la Primavera sarà anche l'occasione per alcuni calciatori di mettersi in mostra, come Petar Ratkov o Adrian Przyborek. Ma tutti vogliono colpire Gattuso.