Lazio, mattinata di rifinitura: nel pomeriggio la prima amichevole estiva

Rifinitura blanda in mattinata per la Lazio, che nel pomeriggio affronterà la prima amichevole di questo ritiro. L’appuntamento è per le 18:00, quando la squadra di Gattuso sfiderà la Primavera biancoceleste in arrivo da Ovindoli per quello che viene definito un allenamento congiunto. Non a caso l’arbitro del match sarà lo stesso Gattuso, che ha concesso poi ai suoi giocatori di tornare a casa.

Rimangono obbligatori pranzi e cene insieme, ma i biancocelesti potranno tornare a dormire in famiglia prima di un nuovo giorno di allenamento a Formello. La prima fase di ritiro si concluderà poi il 26 luglio, quando sempre a Formello la Lazio sfiderà il Flaminia Civita Castellana prima di un paio di giorni di stop e della seconda fase della preparazione estiva, sempre nel centro sportivo biancoceleste.