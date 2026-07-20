Calciomercato | Musah proposto alla Lazio: come può giocare con Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Arrivati due difensori, Gattuso aspetta ancora i rinforzi a centrocampo e negli ultimi giorni è tornato d'attualità anche il nome di Yunus Musah. Il centrocampista del Milan, rientrato dopo il prestito all'Atalanta, è alla ricerca di una nuova sistemazione ed è stato proposto anche alla Lazio. Può ricoprire diversi ruoli: mezzala, mediano e, all'occorrenza, esterno in un centrocampo a quattro. Non è escluso che il suo nome sia stato affrontato nei dialoghi tra Lazio e Milan durante la trattativa che ha portato Gila in rossonero.

L'eventuale operazione, però, potrebbe concretizzarsi soltanto con una formula favorevole ai biancocelesti. Come scrive il Corriere dello Sport, si parla infatti di un prestito oneroso da circa due milioni di euro con diritto o obbligo di riscatto fissato intorno ai 18 milioni e subordinato alla qualificazione europea. Una soluzione che ricorda quelle già adottate da Lotito negli ultimi mesi: la stessa formula era stata utilizzata per Maldini, poi rientrato all'Atalanta, ed è stata proposta anche alla Dinamo Zagabria per Dominguez. In pratica, un modo per rinviare ogni investimento importante e legare l'acquisto definitivo al raggiungimento di un obiettivo che, oggi, appare tutt'altro che scontato.

L'eventuale arrivo di un nuovo centrocampista potrebbe incidere anche sulle scelte tattiche di Gattuso. Il tecnico ha iniziato la preparazione lavorando soprattutto sul 4-2-3-1, senza però accantonare il 4-3-3. L'inserimento di un trequartista di ruolo aprirebbe inoltre la strada a ulteriori varianti, aumentando la flessibilità del sistema di gioco.