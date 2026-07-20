Lazio, ecco come sta Rovella: Gattuso spiega le sue condizioni

Tra gli argomenti toccati da Gennaro Gattuso nell’intervista al termine della gara contro la Primavera, l’allenatore della Lazio ha toccato anche le condizioni di Nicolò Rovella. Di seguito le sue parole: “Rovella è stato febbricitante per due-tre giorni, abbiamo fatto di tutto per non farlo stare a contatto con i compagni. Oggi ha fatto un allenamento molto importante, ha perso tre giorni di allenamento”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele