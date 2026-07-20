Italia, Conte dà la ricetta per la rinascita: "Ecco cosa serve per ripartire"

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C'è attesa per l'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Tra i profili accostati al ruolo c'è anche quello di Antonio Conte, il quale ha però negato qualsiasi accostamento negli studi di Dazn, mentre era ospite per la finale dei Mondiali.

"No, non sono stato contattato", queste le sue dichiarazioni in merito a un suo possibile ritorno sulla panchina azzurra. Poi sulla rinascita dell'Italia e sul fallimento del movimento calcistico italiano degli ultimi anni, Conte si è espresso così:

"Non qualificarci per tre edizioni ai Mondiali, per un paese che ha una storia calcistica come l'Italia, significa aver fatto veramente un'impresa al contrario. Quello che dovrà nascere nella nuova Nazionale dev'essere questo: ritrovare quel senso di appartenenza, la voglia di tornare a vestire quella maglia. Non è che noi dobbiamo chiedere ai tifosi di sostenerci, ma siamo noi che dobbiamo dare ai tifosi quel qualcosa, che ci possa poi portare il tifo da parte della gente".