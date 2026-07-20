Paredes, Tardelli massacra l'ex Roma: "Non è normale!"
20.07.2026 14:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Quanto avvenuto al termine della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina è stato uno spot pessimo per il calcio. Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma, si è scagliato contro due giocatori della Roja colpendo uno al collo e spingendo l'altro a terra. Per stemperare quel momento è stato fondamentale l'intervento di Lionel Scaloni. L'ex terzino della Lazio ha separato i calciatori, riportando la situazione alla normalità. A commentare la situazione è stato Marco Tardelli che, negli studi della Rai, ha duramente criticato Paredes: "Non è normale" ha detto l'ex campione del mondo in relazione all'ex Roma.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.