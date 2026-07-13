Calciomercato | AS Colombia: “Opportunità Lazio per James Rodriguez” - FOTO

CALCIOMERCATO LAZIO - Resta una pista difficilmente percorribile quella che vorrebbe James Rodriguez nel mirino della Lazio. Le potenziali alte richieste di ingaggio rimangono infatti un limite per le possibilità dei biancocelesti, che intanto continuano però a essere accostati al calciatore.

L’ultima in ordine di tempo è AS Colombia, che titola: “Nuova opportunità in Europa? James Rodriguez potrebbe interessare alla Lazio. Dall’Italia assicurano che l club lo sta monitorando per rinforzare l’attacco. È svincolato”.

Il trentacinquenne, infatti, è reduce da sei mesi al Minnesota United, club di MLS con il quale aveva una clausola per un rinnovo di altri sei mesi evidentemente non esercitata. Di seguito intanto la prima pagina di AS Colombia.

¡Ya está aquí la portada de #ASColombia!



¿NUEVA OPORTUNIDAD EN EUROPA?



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