DIRETTA - Stati Generali della Lazialità: gli interventi di Maestrelli e D'Amico

AGGIORNAMENTO ORE 18:05 - Presenti al Teatro Manzoni, anche se in video, Stefano Re Cecconi e Gabriele Paparelli.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Si prende la scena Marco Anselmi che, dopo aver letto una lettera, ha invitato sul palco Massimo Maestrelli, Matteo D'Amico e Gabriele Pulici.

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AGGIORNAMENTO ORE 17:29 - È il momento di Mattia Briga che, prima di esibirsi sul suo nuovo singolo "Pioverà" ha spiegato cos'è per lui la "Lazialità": "Siamo noi, chi è qui in questo teatro. Le nostre famiglie e le persone che ci hanno lasciato”. (CLICCA QUI PER L'INTERVENTO COMPLETO DI BRIGA)

AGGIORNAMENTO ORE 17:27 - Salgono sul palco Michele Plastino e Guido De Angelis che hanno spiegato cos'è per loro la "Lazialità"

Plastino: "Anche questo momento è un momento di Lazialità. Io con mio papà, ero piccolo piccolo, ero in Tevere a vedere la finale di Coppa Italia - la prima del dopoguerra - mi disse: “Ricordati, chissà quando ci riabbracceremo piangendo”. Papà mi ha insegnato come essere laziale”.

De Angelis: “Perché un bambino deve diventare della Lazio? I genitori sono una parte importante, io lo devo a mio padre che mi portava al Flaminio e mi diceva che la Lazio era in Serie A. Mi ha imbrogliato. Mio padre soffriva di questo fatto, mi disse: “La Lazio non ci sta in Serie A”. Ho ritirato la bandiera, ho messo il muso e ho visto papà piangere e allora ho detto: “Papà io divento della Lazio, ma tu mi porti tutte le domeniche allo stadio”. I genitori in un momento così delicato devono stare vicini ai propri figli"

AGGIORNAMENTO RE 17:20 - Sul palco i due giornalisti che hanno organizzato l'evento: Alberto Ciapparoni e Federico Marconi. Le parole di Ciapparoni: "La Lazio è un po’ la nostra sofferenza, ma andiamo avanti e non molliamo mai. La lettera che abbiamo inviato, che poi è diventata una petizione, aveva tre scopi: riunire in un unica voce il popolo laziale, per chiedere due cose banalissime: rispetto e sogno, che sono rimaste senza risposta e inevase. Volevamo creare un momento d’opinione che mettesse al centro la nostra Lazio, ci siamo un po’ riusciti. La palla di neve che abbiamo lanciato con la petizione è diventata una valanga. Terzo e ultimo obiettivo è il futuro: dobbiamo costruirlo noi tifosi della Lazio. Nel futuro i laziali devono avere diritto di parola".

AGGIORNAMENTO ORE 17:13 - In apertura, Federico Scrima che si è esibito sulle note del brano "Sto qua per te".

Al Teatro Manzoni, a pochi passi dalla storica sede del club biancoceleste di Via Col di Lana, sta andando in scena l'iniziativa Stati Generali della Lazialità, organizzato da Alberto Ciapparoni e Federico Marconi che sono gli stessi giornalisti che avevano lanciato la petizione durante la scorsa stagione. Insieme a loro anche Francesca Turco, Alessandro Capriccioli, Lorenzo Letta, Giulio Mariani, Aldo Mazzolani e Massimiliano Ricci. Nel corso dell'evento ci saranno interventi dal palco di tantissimi laziali, che discuteranno del presente e del futuro della Lazio e dei suoi tifosi.