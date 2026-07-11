Calciomercato Lazio | Gattuso chiede una punta: Piccoli rimane in pole

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© foto di Federico De Luca 2026

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha chiesto a gran voce un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo della Lazio. Tra i vari nomi avallati dal tecnico, in pole c'è quello di Roberto Piccoli della Fiorentina.

Il suo profilo rientra nell'identikit formulato al tecnico, ma c'è anche la fattibilità dell'operazione che contribuisce a renderlo il candidato principale. A Firenze non ha rispettato le attese, dura con il peso da oltre 25 milioni di euro sulle sue spalle e la concorrenza di un centravanti come Moise Kean. A Formello, Piccoli avrebbe la chance di rilanciarsi e ritroverebbe il tecnico che lo ha fatto esordire in Nazionale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio punta a prenderlo con la formula del prestito. La Fiorentina apprezzerebbe la formula, anche senza obbligo di riscatto.