Lazio | Gila saluta sui social: le parole per i tifosi biancocelesti - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Giornata di saluti per Mario Gila che, dopo il video pubblicato dalla Lazio su YouTube, ne ha condiviso direttamente sul proprio profilo Instagram. "Ciao Laziali. Oggi ci salutiamo, però volevo dirvi un po' di cose. Ci sono storie che non si dimenticato. Oggi vi saluto col cuore pieno di gratitudine. Grazie al club per la fiducia, ai compagni e ai diversi staff che ho avuto per ogni momento condiviso. E grazie a voi tifosi per l'affetto che mi avete dimostrato ogni giorno. Indossare questa maglia è stato un onore e porterò sempre con me i ricordi vissuti insieme. Grazie di tutto. Forza Lazio sempre", le parole pronunciate dallo spagnolo mentre scorrono le immagini.

Poi, ancora, nella didascalia del post: "Ciao Laziali. Sono arrivato qui da ragazzo e oggi lascio questo club con molta gratitudine. Grazie ai miei compagni, a tutte le prsone della Lazio e ai tifosi per il sostegno e per avermi fatto sentire sempre a casa. Vi porterò sempre con me in questi anni. Grazie di tutto".