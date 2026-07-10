Lazio, Gila sul passaggio al Milan: "Ho parlato con Amorim..."

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Dopo la firma con il Milan, che ha ufficializzato l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio, il difensore spagnolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'inizio della sua nuova avventura: "Hanno puntato forte su di me? Bisogna ripagarli. Ho parlato con Amorim, sono molto contento di condividere questa esperienza con lui".