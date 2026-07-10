Lazio, Gila sul passaggio al Milan: "Ho parlato con Amorim..."

10.07.2026 21:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gila sul passaggio al Milan: "Ho parlato con Amorim..."
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Dopo la firma con il Milan, che ha ufficializzato l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio, il difensore spagnolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'inizio della sua nuova avventura: "Hanno puntato forte su di me? Bisogna ripagarli. Ho parlato con Amorim, sono molto contento di condividere questa esperienza con lui".

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.