Tchaouna va al Coventry City: la Lazio guadagna dalla cessione
10.07.2026 20:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Loum Tchaouna cambia nuovamente squadra. L'ex esterno della Lazio, secondo quanto riportato Fabrizio Romano, a breve diventerà un nuovo giocatore del Coventry City per 20 milioni di euro. Il classe 2003, dopo la retrocessione in Championship con il Burnley, resterà in Premier League per iniziare una nuova avventura con gli Sky Blues. Una notizia che fa sorridere anche i biancocelesti che quando ha ceduto l'attaccante un anno fa aveva mantenuto un 10% sulla futura rivendita. La Lazio, quindi, instascherà circa 2 milioni di euro dall'affare.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.