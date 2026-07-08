Calciomercato Lazio | Sfuma Asp Jensen: andrà al Deportivo La Coruña

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Tramonta l'opzione Jonathan Asp Jensen per la Lazio. Si è chiusa definitivamente la trattativa per il classe 2006 del Bayern Monaco, ma non in senso positivo. Il club bavarese ha rifiutato l'offerta arrivata da Formello, accettando successivamente quella del Deportivo La Coruña. È in Spagna, quindi, che il danese proseguirà la sua carriera.

L'INIZIO DELLA TRATTATIVA - Ma facciamo un po' d'ordine su come sono andate le cose. Asp Jensen piaceva molto alla Lazio, tanto che da metà giugno aveva trovato l'accordo totale per il suo trasferimento a Formello. Il danese fa parte della stessa scuderia di Isaksen e Provstgaard, i rapporti con i procuratori sono buoni. E infatti il giocatore aveva dato da subito assoluta priorità alla società biancoceleste, in attesa dell'intesa tra club. Nelle ultime settimane però la Lazio si è occupata di diverse uscite (Provedel, Gila e Romagnoli), soprattutto a causa della sanzione del mercato a saldo zero che costringe prima a vendere e poi a comprare. È quest'attesa che ha portato all'inserimento di diverse squadre nella trattativa.

ALTRE SQUADRE INTERESSATE - Su tutte l'Udinese e il Deportivo La Coruña. I bianconeri sono arrivati anche a fare un'offerta al Bayern Monaco per un trasferimento a titolo definitivo, ma è stato Asp Jensen a declinare la proposta: non gli piaceva l'ipotesi di andare a giocare in Friuli e soprattutto aveva dato prorità alla Lazio in virtù dell'accordo precedente. A quel punto la società biancoceleste ha presentato una proposta al club bavarese: prestito oneroso di 500mila euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, per un totale di 6 milioni. La cifra ha accontentato i tedeschi, la formula no.

L'INSERIMENTO DEL DEPOR - Il Bayern, infatti, aveva richiesto un trasferimento a titolo definitivo per il classe 2006. E per questo ha rispedito al mittente l'offerta che è stata recapitata da Formello. È in questo stallo che si è inserito il Deportivo La Coruña, appena tornato in Liga dopo la promozione dello scorso anno. Gli spagnoli hanno proposto sempre 6 milioni di euro, ma sulla base di un'operazione a titolo definitivo. I bavaresi hanno quindi accettato, e anche Asp Jensen si è convinto. Il giocatore, vedendo l'uscita di scena della Lazio, ha deciso di sposare il progetto del Depor, disposto a offrirgli anche più minutaggio e centralità nel progetto.

LA FINE DELLA TRATTATIVA - Da che era in vantaggio, quindi, la Lazio è stata superata. Il danese era ben contento di sbarcare a Formello, vista anche la presenza di Isaksen e Provstgaard. Lo riteneva il giusto step in avanti per la sua carriera, dopo l'ultima esperienza in prestito al Grassophers, in Svizzera. Invece alla fine finirà a giocare in Liga, firmando presto per il Deportivo La Coruña.