Milan, Amorim si presenta: "Ho fame di successo, partiremo in quinta"

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Ruben Amorim si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Milan. Rispondendo alle domande dei cronisti ha chiarito subito le sue intenzioni e gli obiettivi di stagione: "So benissimo che è una sfida. Ora ho fame di successo, credo nel Milan. Ci mettiamo in discussione. Certo che vogliamo vincere la seconda stella: so benissimo che sarà difficile e sarà dura. Ma è chiaro che l'obiettivo per eccellenza è dominare il campionato. Non possiamo cambiare tutto in un giorno, ma cercheremo dalla prima partita di far vedere. Io voglio partire in quinta, dominando sin dal primo incontro".

"Se ho parlato con i miei predecessori portoghesi? Li conosco, ma eravamo rivali, non ci ho parlato. Voglio fare le cose come penso io. Mi sono fatto tante domande e altri le hanno fatte a me. Ho avuto le risposte che volevo. Mi sento molto a mio agio".

"Difficile spiegare gli errori. Io, e lo dico in italiano, sono l'allenatore del Milan e parlo del Milan. Mi dispiace di come sia andata a Manchester. Ma ora sono cambiare le pagine e ci sono tante cose che posso fare meglio. Bisogna imparare".

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