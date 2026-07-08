Cardone: “Lotito? Sono convinto che di fronte a un’offerta seria…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato della situazione in casa Lazio, tra mercato e futuro. Queste le sue parole: “Credo sia vero ci sia stato il dossier, il prezzo fatto da Lotito sembrerebbe di 1 miliardo. Per i movimenti che conosco, ci potrebbe stare questa situazione. Io sono convintissimo che di fronte ad un farsi avanti concreto da parte di un soggetto con disponibilità vere, non ci sarebbe tutta la chiusura manifestata ora da Lotito”.

“Vendere Taty, Guendouzi, ora Gila e Romagnoli, fa capire come sono cambiate le strategie da quando si tratteneva Milinkovic nonostante le offerte. Le cessioni di Provedel, Gila e Romagnoli ci mettono davanti ad un precipizio e abbiamo la certezza che chi li sostituirà non sarò all’altezza”.

“La strategia è quella di gennaio: non si spenderà mai quello che si incasserà, questo impongono i conti. La situazione sta precipitando e bisogna intervenire. Sergi Dominguez è una scommessa. Comuzzo è sicuramente meno scommessa, io credo che valga”.