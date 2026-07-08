Ex Lazio | Kamada resta al Crystal Palace: i dettagli del rinnovo

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Niente ritorno in Serie A e nessuna nuova esperienza per Daichi Kamada che, come si legge su Onefootball, ha rinnovato col Crystal Palace. L'ex Lazio, reduce dall'esperienza al Mondiale, ha deciso di prolungare la sua permanenza in Premier League di un anno. Il giapponese ha firmato un contratto che lo legherà al club inglese fino a giugno 2027, l'annuncio dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

"È una notizia fantastica per il Crystal Palace - ha dichiarato il presidente Steve Parish - Negli ultimi due anni Daichi ha lasciato il segno nel centro del campo, oltre ad essere diventato uno dei beniamini dei tifosi sia dentro che fuori dal campo. Sono felicissimo che abbia rifiutato le numerose offerte che gli sono state fatte per prolungare la sua permanenza nel sud di Londra".

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