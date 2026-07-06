Calciomercato Lazio | Gila - Milan, prima offerta rifiutata: atteso un rilancio
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Milan ha mosso i primi passi formali con la Lazio per assicurarsi le prestazioni di Mario Gila. Il centrale biancoceleste è in cima alla lista dei desideri del club rossonero, ha il contratto in scadenza nel 2027 e può rivelarsi un'ottima occasione per rinforzare il reparto arretrato della squadra di Amorim.
La prima offerta formalizzata alla Lazio è stata però rifiutata: secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Lotito non ha ritenuto congrua l'offerta del Diavolo e continua a chiedere 30 milioni per lasciar partire l'ex Real Madrid.
Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, con il club rossonero che dovrà fare un rilancio per avvicinarsi alla richiesta del patron biancoceleste. La trattativa è entrata ufficialmente nel vivo.