Lazio, Piccari: "Il grido dei tifosi merita di essere ascoltato da Lotito"

L'ultimo editoriale di Marco Piccari riguarda anche la Lazio e la protesta dei suoi tifosi. La scorsa settimana il popolo biancoceleste è sceso in piazza per contestare la gestione del presidente Lotito, che continua a ignorare il pensiero dell'ambiente. Su questo si è soffermato il direttore di TMW: di seguito ciò che ha scritto in merito.

"Due di cuori

Ci sono proteste che nascono dalla rabbia e altre che raccontano, prima di tutto, un atto d'amore. Quella dei 25.000 tifosi della Lazio appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Qualche giorno fa una marea biancoceleste a Roma è scesa in strada per ri-cordare che un club non è soltanto un bilancio, una gestione o un presidente: è una storia, un'identità, un popolo.

Il messaggio indirizzato a Claudio Lotito è stato netto, forte, impossibile da ignorare. La distanza tra la proprietà e il sentimento della piazza è sempre più profonda.

La Lazio è fatta di appartenenza, memoria e passione. È un patrimonio costruito in oltre un secolo di emozioni, tramandato di padre in figlio. Quando 25.000 persone decidono di scendere in strada non per festeggiare un trofeo, ma per difendere ciò che sentono proprio, significa che il calcio riesce ancora a essere molto più di un semplice risultato. È un grido di libertà, la richiesta di poter continuare a riconoscersi nella propria squadra. E quel grido merita di essere ascoltato, non liquidato come una semplice contestazione. Serve un netto cambiamento che deve coinvolgere la politica e il calcio. Non si può andare avanti in questo modo".