Calciomercato Lazio | Asp e il restyling della difesa: il piano dopo le cessioni
RASSEGNA STAMPA - L'urgenza di acquistare un centravanti non ferma la Lazio, che continua a muoversi anche per rinforzare le corsie offensive.Come racconta il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno presentato al Bayern un'offerta per Asp: prestito da circa 500-600 mila euro con diritto di riscatto fissato tra i 5 e i 6 milioni. Sul giovane danese ci sono anche Deportivo e Udinese, ma il giocatore preferirebbe trasferirsi alla Lazio.
A preoccupare maggiormente è però la difesa. A tre giorni dal raduno, Gennaro Gattuso rischia di dover fare a meno di tre titolari: Romagnoli, trasferitosi all'Al-Sadd, Provedel, in chiusura con l'Inter, e Gila, sempre più nel mirino del Milan. Tre partenze che obbligheranno il club a intervenire sul mercato.
L'idea iniziale è sostituire Gila e valutare Provstgaard durante il ritiro, contando anche sul recupero di Patric e Gigot dopo i rispettivi infortuni. Il principale candidato per rinforzare il reparto è Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, ma la Lazio potrà affondare il colpo solo dopo aver completato le cessioni. I ricavi dei trasferimenti e il risparmio sugli ingaggi finanzieranno i nuovi acquisti. Resta infine aperta anche la possibile cessione di Tavares: il Porto continua a seguirlo, ma servirà un'offerta da almeno 20 milioni di euro.