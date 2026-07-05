Lazio, Rozenhal compie gli anni: gli auguri del club biancoceleste
05.07.2026 21:00 di Simone Locusta
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© foto di Alessandro Pizzuti
La Lazio fa gli auguri a Rozenhal: "Compie oggi 46 anni David Rozenhal. L’ex difensore approdò in biancoceleste nel gennaio 2008, rimanendo fino al 2009. Rozenhal ha totalizzato con la maglia della Lazio 43 presenze. Nella Capitale, il ceco può vantare la vittoria della Coppa Italia 2008/2009, nella quale realizzò uno dei rigori decisivi nella finale vinta contro la Sampdoria".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.