Calciomercato Lazio | Gila verso l'addio: è a un passo dal Milan. I dettagli

04.07.2026 07:20 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Gila verso l'addio: è a un passo dal Milan. I dettagli
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CALCIOMERCATO LAZIO - Sorpasso Milan per Mario Gila. Confermato il blitz delle ultime ore: come riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero ora è a un passo dall'acquisto del difensore della Lazio. Sembrano ormai essersi staccate sia l'Atalanta che soprattutto il Napoli, che da tempo trattava con Lotito e aveva un accordo di massima con l'entourage. Il Milan invece si è inserito e ha sorpreso tutti, trovando l'intesa con lo spagnolo per un contratto di cinque anni a cinque milioni a stagione. Tra lunedì e martedì si conta di chiudere l'operazione con il presidente Lotito, che dovrà versare il 50% della cessione al Real Madrid.

Vi avevamo già raccontato della volontà di Gila di unirsi a una squadra tra Napoli, Inter o Milan. Non l'Atalanta, che non è una destinazione gradita al difensore nonostante l'offerta recapitata a Formello da 30 milioni di euro.

Pubblicato 03/07

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.