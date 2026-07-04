Calciomercato Lazio | Gila verso l'addio: è a un passo dal Milan. I dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Sorpasso Milan per Mario Gila. Confermato il blitz delle ultime ore: come riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero ora è a un passo dall'acquisto del difensore della Lazio. Sembrano ormai essersi staccate sia l'Atalanta che soprattutto il Napoli, che da tempo trattava con Lotito e aveva un accordo di massima con l'entourage. Il Milan invece si è inserito e ha sorpreso tutti, trovando l'intesa con lo spagnolo per un contratto di cinque anni a cinque milioni a stagione. Tra lunedì e martedì si conta di chiudere l'operazione con il presidente Lotito, che dovrà versare il 50% della cessione al Real Madrid.
Vi avevamo già raccontato della volontà di Gila di unirsi a una squadra tra Napoli, Inter o Milan. Non l'Atalanta, che non è una destinazione gradita al difensore nonostante l'offerta recapitata a Formello da 30 milioni di euro.
Pubblicato 03/07