Calciomercato Lazio | Provedel - Inter, c'è la firma: si attende l'annuncio
04.07.2026 07:25 di Christian Gugliotta
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Ivan Provedel ha firmato con l'Inter. Si attende ancora l'ufficialità, ma il portiere è di fatto un nuovo giocatore nerazzurro. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che ha spiegato come sia stato già completato lo scambio di documenti per rendere effettiva l'operazione. Dopo una trattativa durata diverse settimane e che sembrava essersi arenata, la Lazio ha dato il via libera alla cessione e incasserà 3 milioni di euro.
Pubblicato 03/07
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.