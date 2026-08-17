Lazio, Ryanair ironizza sul ko in Coppa Italia: il consiglio a Gattuso
17.08.2026 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Il percorso della Lazio in Coppa Italia si è interrotto bruscamente al primo turno, i biancocelesti sono usciti sconfitti 0-2 dalla sfida contro il Mantova. Una serata da dimenticare per i capitolini e, soprattutto, per Gennaro Gattuso. Un'eliminazione dolorosa arrivata proprio nel giorno del suo debutto come allenatore delle aquile.
Via social, con un post su X, Ryanair ha ironizzato sul ko dei biancocelesti. La nota compagnia low cost ha pubblicato un modulo di domanda di lavoro/impiego accompagnato dal messaggio: "Gattuso, pensa ti serva questo".